Luis Enrique reaccionó sobre quienes critican el 5-4 con Bayern en Champions League

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La ida de la semifinal de Champions League entre PSG y Bayern Múnich fue completamente emocionante, siendo de los partidos más entretenidos en mucho tiempo. Sin embargo, no a todo el mundo gustó un partido tan abierto, con marcador de 5-4, y Luis Enrique, uno de los DT implicados, tuvo algo que decir.

Sus declaraciones se dieron en la rueda de prensa previo al partido en la Ligue 1 que tendrán este fin de semana, en el que buscarán ante el Lorient encaminar el título doméstico, que no tienen aún cerrado.

El asturiano fue consultado por las críticas a la labor defensiva de los parisinos y bávaros, en lo que no tuvo empacho alguno en defender el trabajo de ambos equipo.

“Esto es como la vida. Hay opiniones de todos los colores. Creo que no hay que respetar todas las opiniones, porque si es una opinión de mierda no debes respetarla. Habrá gente a la que le guste jugar al fútbol de esta manera, que es la mayoría, y aquí me incluyo, y otra a la que no le guste jugar así. Lo que mostramos es que la mayoría de las personas que aman el fútbol disfrutaron y eso es lo importante”, dijo.

¿Qué más dijo Luis Enrique?

El estratega apuntó no sentirse mal por un partido en el que sus dirigidos recibieron muchos goles, más bien asumió haberlo disfrutado y explicó las razones para que algo así se haya podido dar.

“No puedo estar frustrado. Es un partido de fútbol único para mí. Analizo el partido. Hubo acciones increíbles del Bayern en ataque y en defensa. Y el resultado no es a causa de un mal trabajo defensivo. Fue porque los atacantes estuvieron a un nivel increíble. Vuelve a ver el partido y mira cómo defendieron Harry Kane y Dembélé. Los dos delanteros defendieron mucho. Creo que es un momento para felicitar a ambos equipos”, expresó.

Al tiempo, fue preguntado si tiene pensado rotar el fin de semana para centrarse en ese partido de vuelta en la Liga de Campeones y no quiso adelantar nada: “Cada partido es diferente y cada partido presenta dificultades. En este momento, necesitamos los tres puntos. Hay que analizar todo para ver cuál es la mejor opción. Veremos mañana”.

En todo caso, Luis Enrique sabe que -pese a la cantidad de goles de los suyos- la serie en Champions League sigue abierta y cualquier cosa puede pasar este 6 de mayo en el Allianz Arena, hogar del Bayern.