José Mourinho rompe el silencio y habla de su posible vuelta al Real Madrid

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A estas alturas de la temporada nadie parece sorprendido con la idea de que en el Real Madrid están buscando técnico para la siguiente campaña, menos con el panorama encarrilado a otra temporada sin títulos. En las quinielas figura un nombre para asumir el banquillo: José Mourinho.

El portugués es de lo más mencionados en debates y tertulias. Eso sí, no solo queda ahí la cosa, porque en distintos medios también se ha apuntado que el favorito del presidente merengue, Florentino Perez, el luso es el candidato uno.

A decir verdad, no se sabe a ciencia cierta si eso es correcto o no, solo que la prensa española habla con esto con total seguridad. Y ante la ola de rumores el estratega se vio obligado a hablar, mientras sigue con su trabajo en su actual equipo, el Benfica.

¿Qué dijo José Mourinho sobre la vuelta al Real Madrid?

'Mou' es un viejo conocido en el mundo del fútbol y también en el Real Madrid, al que dirigió por tres temporadas, dejando en algunos unas ganas de su segunda vuelta. Ahora bien, por lo pronto el entrenador niega que esté todo encaminado para asumir el banquillo madridista.

"No, nadie del Real Madrid me ha hablado, te lo puedo asegurar. Llevo demasiados años en el fútbol, igual que tú en el periodismo, y estamos acostumbrados a estas cosas, pero nada del Real Madrid. ¿Ceremonias? Sinceramente, te digo que mi época de ceremonias ha terminado", dijo en la previa del siguiente partido liguero con su club.

Y añadió: "Solo hago lo que tengo que hacer, incluyendo mi presentación en el Benfica, que en realidad no fue una ceremonia, fue una presentación muy rápida y luego me fui directo al trabajo, ni siquiera fui al Estádio da Luz. Ya no me interesan esas cosas, ya no me preocupo por ellas, me preocupo por dar lo mejor de mí, más por el club y los jugadores que por mí mismo. Ahora es el Famalicão, luego el Sp. Braga y después el Estoril, y luego seguiré trabajando un poco más y solo entonces llegarán las vacaciones".

A su vez, en una rueda de prensa muy marcada por el equipo español, a preguntas constantes sobre el tema insistió: "Nada. No puedo decir nada más. Ya le dije a tu compañero que, con respecto al Real Madrid, nada, y con respecto al Benfica, ya conoces la situación. Me queda un año de contrato con el Benfica, y eso es todo".

Por lo pronto, la realidad lleva a pensar que los días de Álvaro Arbeloa como mandamás del banquillo del Real Madrid están contados, mientras los nombres se siguen poniendo sobre la mesa de sus sustitutos y el de José Mourinho no deja de sonar.