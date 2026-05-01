¡Se marcha! Arbeloa elimina a esta figura del Real Madrid

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En medio de una temporada para el olvido por segunda temporada consecutiva, el Real Madrid comienza a marcar su camino para la venidera presentación en el viejo continente. Algunas figuras se mantendrán con la misión de regresar a la cima al club, mientras que otros simplemente darán un paso al costado.

La situación de Dani Ceballos en la Casa Blanca ha dado un giro definitivo en los últimos días. Aunque el centrocampista continúa entrenando con el grupo, ya no forma parte de las convocatorias y todo apunta a que seguirá así hasta el final de la temporada. La decisión parece firme dentro del club, que no contempla cambios en este escenario, lo que deja claro que su etapa en el equipo está prácticamente cerrada.

El conflicto se desencadenó tras una conversación directa entre el jugador y el técnico Álvaro Arbeloa. Fue el propio Ceballos quien buscó ese encuentro, tras el cual expresó a sus compañeros que había solicitado no tener relación con el entrenador, insinuando que existía un problema personal. Además, dejó entrever que no volvería a ser convocado, una situación que quiso manejar con discreción para no afectar al grupo, demostrando respeto hacia el vestuario pese al conflicto.

Dani Ceballos no seguirá en el Real Madrid

Este episodio no hace más que confirmar un desenlace que ya se venía gestando desde hace meses. La falta de continuidad, las lesiones y ahora el enfrentamiento con el entrenador han llevado al jugador a tomar la decisión de salir del club.

A sus 29 años y con contrato vigente hasta 2027, Ceballos considera que este es el momento de cerrar su ciclo en el conjunto blanco, marcando así el final de una etapa irregular en su carrera dentro del Real Madrid.