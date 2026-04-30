Alarma en el Real Madrid: Edy Tavares sufre una lesión en la rodilla izquierda

Suscríbete a nuestros canales

El panorama deportivo para el Real Madrid se ha visto empañado este jueves tras la emisión del parte médico oficial respecto al estado de salud de su figura defensiva más importante, Walter "Edy" Tavares.

Luego de las pruebas diagnósticas realizadas en las instalaciones del club por los Servicios Médicos del Real Madrid, se ha confirmado que el caboverdiano padece una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. Esta noticia llega en un tramo crítico de la temporada, donde la presencia del pívot resulta fundamental para el dominio del área bajo los aros.

Un diagnóstico que exige cautela

Aunque el comunicado oficial no establece un tiempo exacto de recuperación, limitándose a indicar que el jugador queda "pendiente de evolución", este tipo de lesiones suelen requerir un periodo de reposo y rehabilitación que varía según el grado de la afectación. El ligamento lateral interno es clave para la estabilidad de la rodilla, especialmente para un jugador de la envergadura y el peso de Tavares, cuyo juego depende en gran medida de su movilidad lateral y capacidad de salto.

Impacto en el esquema blanco

La ausencia de Tavares supone un reto mayúsculo para el cuerpo técnico. Siendo uno de los mejores defensores de Europa y el ancla del equipo en la pintura, su baja obligará a reajustar la rotación interior. El equipo deberá confiar ahora en la profundidad de su banquillo para suplir los minutos, la intimidación y el rebote que el gigante de Cabo Verde garantiza en cada encuentro.

La afición madridista y el mundo del baloncesto quedan a la espera de nuevos reportes que aclaren si el pívot podrá regresar a las canchas para los compromisos decisivos que se avecinan en el calendario.