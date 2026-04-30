Real Madrid pierde una de sus primeras opciones para asumir el banquillo

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El banquillo del Real Madrid sigue siendo un enigma en este momento de la temporada. Con Álvaro Arbeloa en la cuerda floja, no pareciera estar claro el nombre que lo sustituya en el cargo, incluso ahora menos que apuntan la caída de un favorito en la lista.

Se trata de Jürgen Klopp, quien era uno de los candidatos más fuertes en la cúpula merengue y en la propia afición. Lo cierto es que con las más recientes revelaciones del alemán esta opción quedó solo en ilusión.

Según ha informado este jueves 30 el Diario AS, el teutón tiene planes muy distintos a los se asumir el mando de la institución madridista. De hecho, sus proyectos a largo o corto plazo estarían en tomar las riendas de la selección alemana.

¿Qué candidato fuerte queda para el Real Madrid?

Con Klopp fuera de combate para el plan merengue, los reflectores van quedando en una opción conocida en el ideario colectivo en Madrid y esa alternativa no es otra a la de José Mourinho.

El portugués recientemente fue puesto sobre la mesa como el preferido del presidente del club, Florentino Pérez, quien ya confió en él en el pasado, en una de las mejores época de su eterno rival, el FC Barcelona.

Otros candidatos que han sonado en la prensa para el Real Madrid han sido Didier Deschamps, Mauricio Pochettino o Lionel Scaloni, pero sin demasiado recorrido y detalles en los medios de comunicación.