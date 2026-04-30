¿Enzo Fernández con destino a Madrid? Su agente lo deja claro

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Tomando en cuenta la terrible temporada del Chelsea en la presente temporada, la tensión entre Enzo Fernández y el club inglés ha quedado en evidencia y es muy probable que el futbolista no regrese a Inglaterra vestido de azul después del Mundial 2026.

El exfutbolista argentino Javier Pastore fue uno de los invitados especiales al partido de leyendas organizado por la FIFA en el marco de su congreso celebrado en Vancouver. Durante el evento, El exfutbolista, quien también es agente de Enzo Fernández, aprovechó para hablar sobre la situación del mediocampista, actualmente en el Chelsea, y también pidió paciencia con jóvenes talentos como Mastantuono.

Sobre el futuro del campeón del mundo, el "Flaco" fue claro al señalar que no hay nada concreto en este momento. A pesar de los rumores que lo vinculan con el Real Madrid, explicó que sus recientes visitas a la capital española se deben únicamente a motivos personales, como su gusto por la ciudad y amistades que tiene allí. Incluso se le ha visto compartiendo momentos con jugadores como Jude Bellingham, lo que ha alimentado especulaciones sin fundamento.

¿Enzo Fernández como opción viable para el Real Madrid?

Pastore insistió en que Fernández está enfocado en terminar de la mejor manera la temporada con el Chelsea y luego pensar en el futuro tras el Mundial. También comentó sobre su rol dentro del campo, destacando que ha sido utilizado en distintas posiciones, aunque en la selección suele desempeñarse como un mediocampista con mayor llegada al área rival.