Revolución disciplinaria: FIFA protegerá a las figuras del Mundial 2026 con un cambio en las tarjetas

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Con la mirada puesta en el Mundial más grande de la historia, la FIFA se prepara para ajustar las reglas del juego. Ante la expansión del torneo a 48 selecciones y la inclusión de una ronda eliminatoria adicional (dieciseisavos de final), el organismo rector del fútbol mundial estudia aplicar una doble limpieza de tarjetas amarillas para garantizar que el espectáculo no se vea empañado por suspensiones masivas de estrellas en las rondas finales.

La propuesta, que surge tras el análisis del nuevo calendario de competición, busca mitigar el impacto disciplinario que supone disputar hasta ocho partidos para llegar a la final. Bajo el reglamento actual, el riesgo de que un futbolista reciba dos amarillas en el trayecto hacia las semifinales es significativamente mayor, lo que ha encendido las alarmas en la dirección técnica de la FIFA.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema?

A diferencia de ediciones anteriores, donde la amnistía solo ocurría tras los cuartos de final, el plan para 2026 contempla dos momentos específicos de "borrón y cuenta nueva":

Tras la fase de grupos: Todos los jugadores que hayan recibido una tarjeta amarilla en los tres primeros encuentros entrarán a la ronda de dieciseisavos de final con su historial limpio. Tras los cuartos de final: Se mantendrá la regla tradicional que elimina las tarjetas acumuladas antes de las semifinales, asegurando que nadie se pierda la gran final por una amonestación en el penúltimo partido (salvo en caso de tarjeta roja directa).

El VAR también amplía su vigilancia

Este cambio normativo no vendría solo. Informes recientes indican que la FIFA también está probando una ampliación en las facultades del VAR para el 2026. Por primera vez, los árbitros asistentes de video podrían intervenir en jugadas de segundas tarjetas amarillas que deriven en expulsión y en la corrección de saques de esquina mal señalados.

"El objetivo es que los partidos más importantes del mundo se definan por el talento en la cancha y no por errores de apreciación o por un exceso de rigor estadístico en las amonestaciones", señalan fuentes cercanas al Consejo de la FIFA, que se reunirá próximamente en Vancouver para ratificar estas medidas.

Un Mundial de récords

El torneo, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, ya es considerado el más ambicioso de la historia. Con sedes que van desde el Estadio Azteca hasta el MetLife Stadium en Nueva Jersey, la FIFA quiere que la logística disciplinaria esté a la altura del despliegue técnico, protegiendo la presencia de los mejores futbolistas en el tramo más crítico de la competición.