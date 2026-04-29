El campeón del mundo que está bajo la lupa del Barcelona

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El Barcelona ganará La Liga en la presente temporada, pero no es suficiente y buscan armar desde ya su trabuco para la venidera edición con la oportunidad de ser serios aspirantes a otros importantes competiciones como en la UEFA Champions League.

Los blaugranas tiene en la mira al defensor argentino Cristian Romero como una de sus opciones para reforzar la zaga tras el Mundial 2026. Sin embargo, el conjunto culé no está solo en la carrera, ya que el Real Madrid también ha mostrado interés en el campeón del mundo con la Selección Argentina.

Según informó el medio Sport, la prioridad del Barça sería fichar a Alessandro Bastoni, actual jugador del Inter de Milán. No obstante, si las negociaciones no prosperan, Romero aparece como la alternativa principal para reforzar la defensa. El argentino, con experiencia en el fútbol italiano tras su paso por Atalanta, Juventus y Genoa, encajaría en el perfil que busca el club catalán.

Cuti Romero en la mira del Barcelona

A sus 28 años, el presente de "El Cuti" en el Tottenham Hotspur no es el mejor, ya que el equipo atraviesa una temporada complicada luchando por evitar el descenso en la Premier League. Además, una reciente lesión ha limitado su continuidad, afectando también a un equipo dirigido por Roberto De Zerbi, donde el defensor es pieza clave.

Con 156 partidos y 13 goles desde su llegada en 2022, todo apunta a que Barcelona y Real Madrid competirán fuertemente por su fichaje, en un mercado que también podría incluir el interés del club blanco por el técnico Lionel Scaloni tras el Mundial.