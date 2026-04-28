Champions League: PSG y Bayern Múnich quedan a las puertas de superar récord ofensivo de Barcelona

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Este martes 28 de abril la Champions League se deleitó con el regreso a la acción, tras lo que fueron capaces de brindar en el Parque de los Príncipes los cuadros de PSG y Bayern Múnich, en la ida de la semifinal.

Hasta nueve goles dejó este compromiso, cinco para los parisinos y cuatro del lado bávaro, demostrando el porqué se han erigido como las dos mejores ofensivas de esta edición copera.

Incluso, la avalancha de goles en el partido no solo sirvió para regalar a los seguidores del fútbol una auténtica batalla, sino que también los puso a ambos muy cerca de un récord que, a día de hoy, sigue en manos del FC Barcelona.

Se trata de los clubes que firmaron más goles en una edición de Liga de Campeones y en la que los culés siguen arriba desde aquella participación en la 1999-2000.

¿Cuál es el récord ofensivo de más goles en Champions League?

En aquella oportunidad los azulgranas convirtieron un total de 45 dianas, según las estadísticas compartidas por el reconocido estudioso de las estadísticas, Mister Chip.

Pues bien, con la actuación de parisinos y bávaros, en el segundo lugar quedó fijado el PSG con un registro de 43 tantos con los cinco de hoy, seguido del Bayern de la 2019-00, que firmó 43 goles, misma cantidad que el Barcelona de la campaña anterior.

Acto seguido es cuando vuelve a aparecer el Bayern, pero en este caso con lo que está haciendo esta campaña, en la que suma un saldo de 42 dianas. Cierran ese top 5 el Real Madrid de la 2013-14 y el Liverpool de la 2017-18, ambos con 41 conversiones en Champions League en una misma temporada.