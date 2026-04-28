PSG vs Bayern Múnich: Un partido que hace historia en la Champions League

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El regreso a la acción en la Champions League no pudo ser mejor, tras el partido de ida de semifinal que han regalado PSG y Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes.

Ambos clubes, candidatos totales a levantar esta edición de la 'Orejona', han firmado un compromiso totalmente histórico, que ya escribió su nombre en las páginas doradas de la competición.

Y es que los nueve goles que firmaron entre ambos, con cinco de los parisinos y cuatro de los bávaros, hizo que el encuentro quedara registrado como el tercer partido de semifinales de competiciones europeas con más de nueve goles, según los registros del reconocido estudioso de las estadísticas, Mister Chip.

El español compartió el dato en su cuenta en la red social X (antes Twitter) y apuntó como antecedentes a partidos de hace muchísimas décadas.

Uno de ellos fue el Rangers 3-6 Eintracht, que se jugó cuando aún se conocía a la Champions como Copa Europa y se dio en la vuelta en 1960. Posteriormente, se repitió el hito en la vuelta entre MTK y Valencia (3-7), en la Copa Ferias de 1962.

PSG y Bayern con todo abierto para la vuelta

La serie inició como se esperaba en ambos clubes y dejó todo abierto para el compromiso de vuelta, programado para el miércoles 6 de mayo, cuando se dicte el desenlace.

La diferencia es solo de un gol y, con lo mostrado en el Parque de los Príncipes, nadie podría asumir que todo está escrito. Los dos conjuntos con mejor ofensiva en el torneo siguen enfilados en la idea de sumar el título más importante en Europa a nivel de clubes.

Sobre todo, porque PSG está muy cómodo en la Ligue 1 y ni hablar del Bayern Múnich, que ya es oficialmente el campeón de la Bundesliga y puede centrarse completamente en la Champions League.