Julián Álvarez habla sobre lo que significa este final de temporada con el Atlético de Madrid

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El cierre de temporada trae consigo emociones intensas en el Atlético de Madrid, y una de las voces más representativas del vestuario es la de Julián Álvarez. El delantero argentino habló en la previa de las semifinales de la Champions League ante el Arsenal, dejando claro que el equipo mantiene la ambición intacta pese a los golpes recientes.

Perder la final de la Copa del Rey fue un duro revés para el conjunto rojiblanco, especialmente por las expectativas que habían generado durante el torneo. Sin embargo, lejos de quedarse anclado en la frustración, el grupo ha sabido reaccionar y enfocarse en el desafío europeo, donde aún siguen en carrera por el título más importante del continente.

Julián Álvarez – Champions League

“Estoy al cien por ciento”, afirmó el atacante, transmitiendo seguridad en lo físico y lo mental. Reconoció que la derrota reciente dolió, pero también destacó el crecimiento del equipo en comparación con la temporada pasada.

El argentino de 26 años hizo énfasis en el orgullo que representa alcanzar esta instancia de la Champions League. Llegar a semifinales no es un logro menor, y dentro del plantel existe la convicción de que pueden dar un paso más.

Además, subrayó la importancia de mantenerse enfocados en cada detalle. En este tipo de instancias, cualquier error puede marcar la diferencia, por lo que el equipo trabaja con intensidad para llegar en las mejores condiciones posibles al partido de ida.

Por si fuera poco, la confianza dentro del grupo ha sido clave para sostenerse en la pelea, incluso en momentos complicados.

Finalmente, con el objetivo claro, el Atlético de Madrid encara este tramo decisivo con determinación y con la ilusión más alta que nunca. Sin duda alguna, Julián Álvarez será un arma vital en lo que pueda conseguir su equipo en este final de temporada.