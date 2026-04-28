Champions League: Harry Kane hace historia y supera a esta leyenda del Real Madrid

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Este martes 28 de abril la Champions League está de regreso con la ida en la semifinal entre PSG y Bayern Múnich, un auténtico partidazo que tiene historia en la competición y que inscribió aún más el nombre de uno de los delanteros más letales del siglo XXI: Harry Kane.

El ariete de los bávaros sigue avanzando su legado en la Liga de Campeones y dejó atrás en un registro muy importante a una de las leyendas más importantes en la historia del Real Madrid.

Con el tanto que el inglés firmó en el primer tiempo del partido, por la vía del penal al 17', llegó a las 77 dianas en la competición, dejando atrás los 76 tantos que anotó en su día Raúl González.

Eso inscribió al ariete del Bayern en la quinta casilla de este registro, solo superado por Cristiano Ronaldo (145), Lionel Messi (132), Robert Lewandowski (117) y Benzema (92).

Harry Kane con números de Balón de Oro

La actuación que ha estado firmando el delantero inglés durante toda la temporada ya es de mención honorifica y confirman que es, probablemente, el mejor '9' del mundo.

Ahora bien, esos números también apuntan a una dirección que sueña cualquier futbolista en el mundo, que no es otra a la del premio más prestigioso a nivel individual para los jugadores: el Balón de Oro.

Es el galardón que todos quieren tener y el ariete inglés tiene los números para ser candidato en este momento. Con su nuevo tanto ante el PSG llegó a los 54 tantos en la campaña.

Lo más meritorio de Harry Kane es que este número supera incluso su cantidad de partidos en este curso (46), al mismo tiempo suma seis pases de gol. Eso sí, aún queda un tramo de la campaña que podría influir, como la propia final de la Champions League y la venidera Copa del Mundo.