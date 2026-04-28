Champions League: Diego Simeone alimenta las dudas sobre el futuro de Julián Álvarez

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En la previa de un duelo crucial por las semifinales de la Champions League frente al Arsenal, el clima en el Atlético de Madrid no solo está marcado por la táctica y la tensión deportiva.

La figura de Julián Álvarez ha vuelto al centro de los focos por los crecientes rumores que lo vinculan con una salida del club colchonero hacia otros gigantes de Europa.

Durante la rueda de prensa oficial previa al choque en Londres, Diego Simeone fue consultado sobre la continuidad del delantero argentino, cuyo nombre ha empezado a sonar con fuerza en las agendas de los principales competidores del continente.

Calma desde el banquillo

Lejos de mostrarse esquivo o preocupado, el técnico rojiblanco abordó el tema con naturalidad, reconociendo el estatus de élite que ostenta la "Araña" en el mercado internacional.

"No estoy en la cabeza de Julián Álvarez y entiendo que es normal que un jugador extraordinario como él lo quieran Arsenal, PSG o Barcelona, porque es muy bueno. Pero no es algo que nos preocupe”, afirmó con contundencia el estratega.

A pesar de la aparente tranquilidad del "Cholo", las palabras confirman que el interés de clubes como el propio rival de turno (Arsenal), el París Saint-Germain o el Barcelona es una realidad latente.

Futuro en el aire

Julián, que llegó a Madrid con el cartel de fichaje estrella, se encuentra en un momento donde su proyección parece no tener techo, lo que inevitablemente genera ruido mediático en ventanas de transferencias cercanas.

Sin embargo, Diego Simeone busca blindar al grupo, restándole importancia a los rumores para centrarse exclusivamente en el objetivo de llegar a la final.

Por ahora, Julián Álvarez sigue siendo la gran esperanza ofensiva de un Atlético que busca la gloria europea, aunque el eco de las ofertas parece que seguirá sonando con fuerza hasta el final de la temporada.