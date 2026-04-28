Barcelona tiene 'Plan B' a Julián Álvarez

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La temporada 2025-26 sigue su curso y aún están por confirmarse varios títulos. Sin embargo, los grandes clubes ya iniciaron a planificar el siguiente curso. El FC Barcelona no es la excepción y sigue poniendo sobre la mesa nombres para reforzar la plantilla.

Una de esas posiciones está enmarcada en el puesto del '9', en la que se busca un nombre élite que pueda subir el nivel, con Robert Lewandowski en la puerta de salida y Ferrán Torres en dudas para el siguiente curso.

En la prensa de España se ha señalado que el jugador uno en la lista es el argentino Julián Álvarez, que tiene las dudas puestas en su elevado precio, que superaría los 100 millones de euros.

Ante todas las posibilidades que puedan alejar al albiceleste del cuadro culé, el club tendría un 'Plan B' para esa demarcación y estaría situada actualmente en la Premier League.

¿Cuál es el 'Plab B' de Barcelona si Julián Álvarez no llega?

La decisión en el cuadro catalán estaría decidida y no habría duda en que la búsqueda de un delantero centro. Según ha informado el 'Què t'hi jugues' de la 'Cadena SER' ese nombre es brasilero y tiene una gran proyección,

Se trata del atacante del Chelsea, Joao Pedro, que cuenta con 24 años de edad y no desguataría en la dirección deportiva del club, en la que generaría consenso, sobre todo por su potencial y la adaptación que tendría al estilo de Hansi Flick.

El ariete carioca cuenta ahora mismo con un valor de mercado de 75 millones de euros, según el portal especializado 'Transfermarkt'. Su contrato con el Chelsea está firmado hasta el 2033 y el cuadro azulgrana quisiera pescar en la crisis deportiva de la entidad.

Distintos medios han señalado que los 'blues' necesitarían ingresar dinero en el mercado, que les evite problemas con el 'fair play' financiero. Los números del jugador no son tampoco desdeñables con 19 goles y cuatro asistencias, lo que ha interesado en Barcelona.