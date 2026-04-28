¡Lo quiere Florentino! José Mourinho a las puertas de dirigir al Real Madrid

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La posible llegada de José Mourinho al Real Madrid cada vez cobra más fuerza mientras se aproxima el final de la presente temporada, donde los merengues podrían marcharse sin trofeos importantes por segundo año en fila.

Con nueve puntos de diferencia del liderato en La Liga, que es el único título al que pueden aspirar, la Casa Blanca estaría preparando un giro importante en su proyecto deportivo de cara a la próxima temporada. Según diversos reportes, el presidente Florentino Pérez tendría como principal candidato para asumir el banquillo a José Mourinho, con la intención de iniciar una reconstrucción tras un periodo complicado para el club.

La etapa de Álvaro Arbeloa, quien asumió el cargo en enero tras la salida de Xabi Alonso, parece tener fecha de caducidad. Todo apunta a que el técnico salmantino dejaría su puesto al finalizar la campaña, marcada por la ausencia de títulos importantes por segundo año consecutivo, una situación poco habitual en la exigente historia del conjunto blanco.

El favorito de Florentino Pérez

A diferencia de decisiones anteriores dentro del club, esta posible llegada de Mourinho estaría siendo impulsada directamente por Florentino Pérez, quien busca retomar el control del rumbo deportivo. El mandatario considera que la experiencia, el carácter y la disciplina del entrenador portugués podrían ser clave para revitalizar el vestuario y devolver al equipo a la senda del éxito.

El portugués ya vivió una primera etapa con los merengues donde conquistó La Liga en la temporada 2011-2012, siendo una presentación histórica con 100 puntos conseguidos en la competición, una Copa del Rey (2010-11) ganada ante el Barcelona y una Supercopa de España (2012) durante tres años en la dirección del club.