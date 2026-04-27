Operación Scaloni: El Real Madrid busca al "arquitecto" de la Albiceleste

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En lo que se perfila como el movimiento estratégico más importante para el club merengue, el Real Madrid ha establecido conversaciones formales con Lionel Scaloni. El club español busca asegurar al técnico argentino para liderar el proyecto deportivo a partir de la temporada 2026-2027.

¿Por qué Scaloni? Los motivos de Florentino

La cúpula madridista no ha elegido a Scaloni al azar. Tras años de observación, el club valora tres pilares fundamentales en su gestión:

Gestión de egos: Su capacidad para liderar un vestuario de estrellas (incluyendo a Messi) y convertirlos en un bloque sólido es vista como la fórmula ideal para manejar a figuras como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham .

Éxito comprobado: Con un palmarés que incluye el Mundial de Qatar 2022 y dos Copas América, Scaloni ha demostrado ser un "ganador nato" en escenarios de máxima presión.

Perfil institucional: Su pasado como jugador en España y su estilo de comunicación sobrio encajan perfectamente con el perfil de "entrenador de club" que históricamente ha preferido el Madrid.

El interés se intensifica en un momento delicado para el Real Madrid. Con el equipo a 11 puntos del liderato en La Liga y recientemente eliminado de la Champions League, la sensación de fin de ciclo es palpable.

La hoja de ruta: Después del Mundial 2026

Las charlas actuales no buscan una salida inmediata. El respeto por el compromiso de Scaloni con la AFA es total. El plan del Real Madrid es: