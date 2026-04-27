Barcelona da un paso para fichar jugador relacionado con el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-26 aún no baja el telón, con varios títulos aún en juego para algunos clubes. Sin embargo, el siguiente curso ya se prepara en este momento y el FC Barcelona no es la excepción.

El conjunto culé está activando su maquinaria de cara al siguiente mercado de fichajes, en el que prevén hacer algunos retoques a la plantilla, con la intención de mejorarla aún más para la siguiente campaña.

Uno de esos nombres que está en la agenda de los culés guarda actualmente relación con el Real Madrid, su eterno rival. Se trata de Victor Muñoz, el habilidoso extremo español que está completando este curso con el Osasuna y ha levantado el interés en distintos clubes.

Lo cierto es que el futbolista de 22 años de edad es tendencia en España por las reciente información que se desprendió de su figura y que es otra a la reunión que habría mantenido Deco, director deportivo del cuadro culé, con el agente del futbolista, Juanma López.

¿Qué planes tiene Barcelona con Victor Muñoz?

En el diario Sport apuntaron sobre esta larga reunión entre el directivo azulgrana y el entorno directo del atacante. Eso apunta directamente al serio interés que tendría el club catalán por el jugador, que ya tuvo pasado en el club, tras haber formado parte de la 'Masía'.

Ahora bien, esta operación tendrías aspectos que aún se estarían discutiendo a lo interno de la institución, que no tiene del todo claro si abalanzarse por completo por los servicios del joven.

En parte, porque dudan de hacer un desembolso por un jugador que aún deba demostrar en competiciones importantes y que sea el requerido para aumentar las opciones de los culés en ganar la Champions League.

Al tiempo, en Barcelona también se debaten que esta operación supondría un beneficio económico para el Real Madrid, que posee el 50% de una futura venta, así como una opción de compra de ocho millones de euros. Es decir, si en la acera culé decidieran pagar los 40 millones de la cláusula del jugador, la mitad iría directamente a las arcas de los merengues.