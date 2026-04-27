Barcelona inicia la operación por Julián Álvarez

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Se espera que haya movimiento del FC Barcelona en el venidero mercado de fichajes. La necesidad de reforzar a la plantilla en posiciones claves invita a pensar que los culés quieren ser protagonistas en esta ventana de traspasos. Solo basta con repasar el nombre sobre el que surgieron nuevas informaciones: Julián Álvarez.

Sí, el argentino y campeón del mundo, en Qatar 2022, es noticia por estas horas, tras un reciente reporte desde ESPN, que apuntó que los azulgranas iniciaron movimientos en dirección de sus servicios.

En una nota de prensa publicada en su portal comentaron que: "El Barcelona ha contactado con el Atlético de Madrid para conocer la postura del club sobre el posible traspaso del delantero Julián Álvarez este verano".

Eso lo apuntaron "según confirmó una fuente a ESPN", en medio de los distintos rumores que llevan acercando al cuadro catalán al delantero actualmente como colchonero.

Barcelona y su análisis de la situación Julián Álvarez

La oncena culé entiende que no será una operación sencilla de mantener con el Atlético, sobre todo en las cifras que pediría el club por el jugador. En la prensa catalana se habla que el tope que podría desembolsar el equipo azulgrana está sobre los 100 millones de euros.

Sin embargo, el conjunto colchonero, que no estaría interesado en venderlo, tasaría al futbolista muy por encima de esos números. Allí es donde entra el otro aspecto a la ecuación.

Y es que Barcelona tiene confianza en que el argentino cobre un papel clave en unas posibles negociaciones, en lo que sí podría cambiar el curso de los acontecimientos: que pida salir hacia el club culé.

En medio de todo, Julián Álvarez aún no se ha pronunciado al respecto, mientras el Atlético sigue aún con posibilidades de ganar un título en esta temporada, tras estar clasificado a la semifinal de la Champions League.