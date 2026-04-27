Xavi Hernández desvela nuevos detalles de por qué Lionel Messi no regresó al Barcelona

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El intento fallido de regreso de Lionel Messi al FC Barcelona en 2023 vuelve a generar titulares tras las recientes declaraciones de Xavi Hernández en este 2026. El ex técnico del conjunto culé desveló detalles hasta ahora poco conocidos sobre una operación que ilusionó a la afición durante meses.

Según explicó Xavi en el programa del histórico brasileño Romário, el club trabajó intensamente para concretar el regreso del astro argentino. Las negociaciones se extendieron durante un largo periodo y, de acuerdo con su versión, el acuerdo estuvo muy cerca de cerrarse.

Xavi Hernández – Lionel Messi

Intentamos traer a Messi de vuelta al Barça en 2023. Llevábamos cinco meses negociando y todo estaba listo… pero al final el presidente dijo que no y el acuerdo se vino abajo”, confesó Xavi, dejando entrever que la decisión final no dependió del cuerpo técnico.

Las palabras del entrenador apuntan directamente a una determinación de la dirigencia que terminó por frenar una de las operaciones más mediáticas del fútbol reciente. Aunque no mencionó nombres, el contexto sitúa la responsabilidad en la cúpula directiva del club, encabezada por Joan Laporta.

El posible regreso de Messi no solo tenía un impacto deportivo, sino también emocional y comercial. Su salida en 2021 dejó una herida abierta entre los seguidores blaugranas, que veían en 2023 una oportunidad para cerrar el ciclo de forma distinta.

Finalmente, con el paso del tiempo, este episodio se suma a la lista de decisiones clave en la historia reciente del Barcelona que no ha dado mucho éxito en competiciones europeas. Lo que pudo ser un regreso histórico quedó en una negociación frustrada, marcada por expectativas altas y un desenlace inesperado.