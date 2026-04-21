Lamine Yamal reconoció lo que significa Lionel Messi para él

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Lamine Yamal ya es una estrella consolidada en la élite del fútbol mundial y un habitual en grandes premiaciones, pese a contar solo con 18 años de edad. Este mismo lunes 20 de abril fue protagonista en la gala de los premios Laureus, en la que se llevó un galardón.

El futbolista fue seleccionado con la distinción al mejor deportista joven del mundo del año ante un recinto lleno de figuras que han marcado el deporte y el fútbol a lo largo de la historia.

En medio de todo, el canterano blaugrana apuntó directamente a un nombre con el que se asocia mucho por estos días, dado a que actualmente lleva el número que inmortalizó en el club. Se trata de Lionel Messi, considerado el mejor jugador de la historia del fútbol y del FC Barcelona, donde ahora brilla el extremo español.

"Messi para mí es el mejor futbolista de la historia, pero si no es también el mejor deportista de la historia, ahí estará. Todo el mundo le respeta por todo lo que ha hecho, ojalá poder seguir su camino", dijo.

Lamine Yamal quiere una carrera memorable

En sus declaraciones se mostró con la naturalidad de un veterano, pese a su juventud, reconociendo que aún tiene mucho por recorrer y que quiere llegar a instancias importantes en el balompié.

“Ojalá poder tener el camino de todos los que estáis aquí”, comentó, después de recibir el galardón de manos de históricos como Cafú y Gullit, dos leyendas del fútbol mundial.

Y agregó: “Quería dar las gracias a la Academia, a todas las leyendas que habéis votado por mí, a mis dos hermanos, a Jorge, que me ha acompañado siempre y a mi equipo de trabajo, a mi madre, a mi padre, a mi abuela, a todos mis compañeros y al staff...”.