Leyenda italiana da su candidato para el banquillo del Real Madrid

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La crisis de banquillo en el Santiago Bernabéu sigue generando debate en el fútbol mundial. Tras una temporada convulsa en la que el Real Madrid ha visto desfilar a varios técnicos, las voces autorizadas del fútbol europeo comienzan a proponer soluciones.

El último en sumarse ha sido Leonardo Bonucci, leyenda del fútbol italiano, quien no dudó en señalar a Massimiliano Allegri como el sucesor natural para el conjunto blanco.

Parecido a Ancelotti

El exdefensor, que conoce a la perfección los métodos de Allegri tras años de éxitos compartidos en la Juventus, analizó la posibilidad de que el actual estratega del AC Milan asuma el reto de dirigir en la capital española.

"Le veo bien para el Madrid, me recuerda a Ancelotti: da libertad a los jugadores, es un buen gestor y sabe de la presión que significa la camiseta del Madrid", confesó el ex zaguero.

Bonucci hizo hincapié en que el Real Madrid no necesita un estratega rígido, sino un líder capaz de manejar egos y dar confianza al talento individual, algo que Allegri ha demostrado a lo largo de su carrera. "Si Ancelotti lo hizo bien, no sé por qué no puede hacerlo Allegri", sentenció el italiano.

Allegri en la órbita blanca

No es la primera vez que el nombre de Massimiliano Allegri suena para las oficinas de Chamartín. Sin embargo, con el Madrid buscando estabilidad tras un curso de "nadaplete" y fracturas internas, su perfil de gestor experimentado gana enteros frente a opciones más experimentales.

Actualmente al mando del Milan, Allegri representa esa vieja escuela italiana que prioriza el equilibrio y la jerarquía, factores que Bonucci considera esenciales para sobrevivir a la presión del Bernabéu.