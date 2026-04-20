Luis Enrique destapa polémica e ignora a figura del Real Madrid

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Las cosas han terminado calientes para Luis Enrique en la jornada dominical contra Olympique de Lyon, quienes le provocaron una derrota dolorosa (2x1), correspondiente a la trigésimo cartelera en la presente temporada de la Ligue 1, que se disputó este domingo 19 de abril.

La actitud del mandamás tras la derrota del Paris Saint-Germain ante el Olympique de Lyon ha generado revuelo en redes y medios. Al finalizar el encuentro, el joven brasileño Endrick, cedido por el Real Madrid, se acercó para saludar al técnico español, pero este no mostró reacción, ignorando aparentemente el gesto del futbolista.

Cabe destacar que, el delantero brasileño fue figura en el compromiso con gol y asistencias para llegar a la victoria a su equipo. La escena no tardó en viralizarse, provocando todo tipo de interpretaciones sobre la relación entre ambos o el estado anímico del entrenador tras el resultado. Mientras algunos consideran que se trató simplemente de un momento de tensión propio del partido, otros ven en la acción una falta de cortesía que ha alimentado la polémica en el entorno futbolístico.

PSG se complica en la liga

Las acciones del entrenador español pudo ser una simple calentura tras no poder quedarse con el triunfo frente a su público. Después de avanzar a las semifinales en la UEFA Champions League, el dirigente se ha complicado con los parisinos en el campeonato doméstico siendo líderes, pero a solo un punto de diferencia del Lens, que ocupa el segundo peldaño.

Después de lo que serán sus enfrentamientos contra el Bayern Múnich en las mencionadas instancias en la 'Orejona', el club le resta un partido como visitante ante su más cercano perseguidor en la liga que puede ser más que definitorio por el cetro en la Primera División francesa.