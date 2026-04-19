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Endrick tumba al PSG y los pone en peligro de perder la Ligue 1

PSG tiene la ventaja de contar con un partido más disputar, que puede ser clave en el desenlace liguero

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Meridiano

Domingo, 19 de abril de 2026 a las 05:24 pm
Endrick tumba al PSG y los pone en peligro de perder la Ligue 1
Foto: Cortesía
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La semana venía con nota positiva y euforia en el lado del PSG. Ganar al Liverpool en Anfield, eliminarlos de la Champions League y meterse en la semifinal europea eran razones suficiente para tanta alegría. Hasta que llegó Endrick y su Lyon.

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Sí, el brasilero amargó la jornada al cuadro parisino en el mismísimo 'Parque de los Príncipes', tras guiar a los suyos a una victoria 1-2. El mismo delantero carioca abrió el marcador al minuto 6' y luego Afonso Moreira le siguió la receta al 18'.

Solo Khvicha Kvaratskhelia pudo maquillar el marcador para su oncena al 90+4, que sirvió de poco porque los tres puntos quedaron en el camino.

A su vez, este revés para los dirigidos por Luis Enrique complica un tanto las cosas en la propia Ligue 1, al dejar corto el margen de maniobra a falta de cuatro jornadas (que para los parisinos son cinco por un partido menos).

PSG no puede ceder más

Esta derrota aún no compromete la cima del torneo para los de 'Lucho', en la que siguen con 63 puntos y que depende completamente de sí mismos.

Eso sí, este revés recorta cualquier tipo de margen en eventuales venideras caídas, menos después que el Lens, su perseguidor con 62 unidades, se pusiera a tiro tras ganar su duelo al Toulouse y mantener viva la ilusión de campeonar.

La ventaja para PSG es que todo sigue en sus manos y tienen más partidos por disputar. El Lens ya jugado 29 compromisos, uno más que el PSG. 

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