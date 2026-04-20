Luis Figo sobre la crisis del Real Madrid: "Hay otros que son mejores"

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Aunque todavía le restan varias jornadas para dar un último empuje por La Liga, es casi un hecho que el Real Madrid se marchará sin título por segunda temporada consecutiva, extendiendo su sequía de trofeos tras su fracaso reciente en la UEFA Champions League. En su momento, Luis Figo también le tocó vivir algo similar cuando era uno de los integrantes de los "Galácticos".

El actual embajador de Laureus World Sports Academy, aseguró que en la Casa Blanca la exigencia es máxima y que cuando el equipo pasa dos años sin ganar títulos importantes, “saltan las alarmas”. Según explicó, el entorno del club blanco amplifica cualquier situación negativa, generando un nivel de presión y ruido mediático mucho mayor que en otras instituciones.

Figo reconoció que los cambios de entrenador suelen provocar inestabilidad y que, en esos momentos, es común que se busquen responsables desde el exterior. Sin embargo, dejó claro que no puede opinar con precisión sobre lo que ocurre dentro del vestuario. Aun así, subrayó que se trata de una situación poco habitual para un club acostumbrado a ganar, aunque recordó que es imposible mantenerse siempre en lo más alto debido a la competitividad del fútbol actual.

Luis Figo habla sobre el mal momento del Real Madrid

Todos sabemos el año que ha tenido el Real Madrid, cuando cambias de entrenador se vuelve inestable y siempre se buscan culpables. No puedo hablar porque no estoy dentro del vestuario, pero al ser uno de los mejores, cuando no ganas dos años un titulo, saltan las alarmas", declaró el exmediocampista.

Durante su intervención en el Ayuntamiento de Madrid, previa a los Premios Laureus 2026, también analizó el panorama en la UEFA Champions League. El portugués considera que el campeón saldrá de la semifinal entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Munich, dejando entrever la fortaleza de ambos equipos. Además, admitió que le gustaría ver al Atlético de Madrid levantar el trofeo continental.