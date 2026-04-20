Lamine Yamal suma otro trofeo a su palmarés con tan solo 18 años

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Solo 18 años tiene sobre su espalda, pero Lamine Yamal sigue cosechando logros y trofeos a su galería. El extremo del FC Barcelona fue protagonista en la entrega de nuevos premios, en la gala de los Laureus, que se vivió este lunes 20 de abril en la ciudad de Madrid.

El canterano blaugrana fue merecedor de recibir el Laureus al mejor deportista joven del mundo del año, tras las actuaciones que dejó en el tintero la campaña pasada y lo que viene firmando en la actual.

"Estoy muy contento de recibir este premio. Es un orgullo. Quiero agradecer a la Academia, a mi familia, a mi madre que está en casa con mi hermano, a mi padre, mi abuela, mis compañeros, al equipo que siempre me acompaña... Quiero felicitar a Carlos (Alcaraz) también. Estoy muy contento, espero que esto sirva para seguir así. Me queda mucho camino. Que paséis una buena tarde y muchas gracias", expresó el joven jugador.

El delantero azulgrana recogió el premio de manos de una leyenda del fútbol, Cafú, quien se notó muy sonriente al coincidir con el juvenil llamado a marcar una época en el balompié. El resto de la gala estuvo marcada por la condecoración al tenista Carlos Alcaraz, quien se llevó la distinción al mejor deportista del mundo del año.

Lamine Yamal esta temporada con el Barcelona

Lo hecho el pasado curso fue brillante en el formado en la 'Masía'. Sin embargo, esta campaña está resuelto a dejar aún más sorprendidos a todos los que siguen su carrera semana tras semana.

Solo basta revisar sus estadísticas en la 2025-26 para entender esta aseveración. Son hasta 15 goles en LaLiga de España, que lidera con su Barcelona con 79 puntos, nueve más que el Real Madrid.

Al mismo tiempo, pudo firmar seis dianas en la Champions League, en la que cayeron en cuartos de final ante el Atlético de Madrid, pero el propio Lamine fue de lo más destacados por los suyos, iniciando el intento de remontada en la vuelta, que terminó 1-2 y un global de 3-2 para los colchoneros.

A esos datos anteriores de Lamine Yamal hay que sumarle dos tantos más que convirtió en Copa del Rey, en la que se quedaron en la semifinal también con el Atlético.