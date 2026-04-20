¡Venezuela en lo más alto! Así se vivió la final de la Copa del Rey con Meridiano

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Por Andrea Matos Viveiros

Meridiano Televisión transmitió la final de la Copa del Rey en vivo desde FoodKart Cerro Verde con actividades, premios y una cobertura especial para los fanáticos desde Sevilla con Marie Ferro.

Yangel Herrera para Meridiano Televisión / FOTO: Marie Ferro

Una experiencia de reyes

La gran final de la Copa del Rey 2026, que tuvo como campeón a la Real Sociedad, no solo se disfrutó en la cancha, sino también en los diferentes locales de Caracas con la transmisión con contenido exclusivo de los especialistas en deportes.

El equipo de Meridiano Televisión realizó una antesala especial desde FoodKart de Cerro Verde. Además, con pases exclusivos con Marie Ferro desde La Cartuja y Juan Furlanich desde Argentina para ponerle más picante al evento.

Público asistente al FoodKart / FOTO: Andrea Matos

Caracas se paralizó con la señal de Meridiano

La señal de Meridiano arrancó con una antesala junto a los especialistas en deportes, quienes desmenuzaron cada detalle del compromiso.

Antesala final Copa del Rey / FOTO: Andrea Matos

Clientes, aliados comerciales, amigos de la casa y público general, disfrutaron en pantalla gigante desde FoodKart Cerro Verde.

Clientes y aliados comerciales dijeron presente / FOTO: Andrea Matos

Además, otros restaurantes y clubes se pegaron a la señal de los especialistas en deportes: El Alazán, Brasero Steakhouse, Lee Hamilton, Puerkos (El Paraíso y Av. Casanova), Hard Rock Cafe Caracas, La Forchetta, El Tizón, Salón Cantón, Sótano Siete Cerro Verde, Club Táchira, Hermandad Gallega, Pollos Mario (La Urbina, Santa Mónica, El Marqués, San Bernardino, Los Palos Grandes y Chacaíto), El Barquero, Costa Vasca (La Castellana y Altamira Athletic Club), Nola, Don Brasas (Altamira, El Paraíso, Carrizal, El Rosal Chacao, Catia), Barriott, FoodKart La Candelaria y Q Master BBQ.

De igual forma, ocurrió en las diversas salas de Cinex en Venezuela: Tolón, El Recreo, Multiplazas El Paraíso, San Francisco, Metrópolis Barquisimeto y Sambil Paraguaná.

La final de la Copa del Rey 2026 fue un éxito total en Venezuela, y además, con victoria de los venezolanos Jon Aramburu y Yangel Herrera con la Real Sociedad dejando el nombre de nuestro país en lo alto.