¿Qué venezolanos jugaron en la Champions League Juvenil 2026?

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Con la reciente consagración del Real Madrid, se cierra una edición más de la UEFA Youth League, el torneo que sirve de vitrina para las futuras estrellas del fútbol mundial.

Más allá del título merengue, el fútbol venezolano tiene motivos para celebrar, ya que dos de sus promesas lograron sumar minutos y experiencia en esta exigente competición.

Los Vinotintos presentes

Yiandro Raap (PSV Eindhoven U19)

El defensor Vinotinto, conocido por su polivalencia y solidez en la zaga, fue el venezolano con mayor regularidad en el torneo. Defendiendo los colores del PSV Eindhoven, se consolidó como una pieza de confianza para su cuerpo técnico hasta la eliminación contra Chelsea por la tanda de penales.

En total disputó cinco partidos (todos como titular) y sumó 384 minutos. En algunas ocasiones ocupó el puesto de central y en otras como lateral derecho, misma posición que desempeñó con la selección Sub-20 de Venezuela.

Keyner Ron (Villarreal CF U19)

El joven atacante de 18 años también inscribió su nombre en la historia de esta edición con el "Submarino Amarillo". Aunque su participación fue más breve, dejó destellos de su calidad en una victoria clave para el conjunto español.

Fue titular en el importante triunfo del Villarreal 1-0 ante la Juventus, donde Ron trabajó arduamente para desgastar la defensa italiana antes de ser sustituido.

Aunque ambos equipos quedaron fuera del camino al título que finalmente levantó el Madrid, la presencia de Yiandro Raap y Keyner Ron en la Champions Juvenil subraya el crecimiento del futbolista venezolano en las academias más prestigiosas de Europa.