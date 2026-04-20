El Real Madrid se proclama campeón de la Champions League Juvenil

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La "Fábrica" vuelve a lo más alto del continente. El Real Madrid Sub-19 se ha proclamado campeón de la UEFA Youth League 2026 tras derrotar al Club Brujas en una final dramática disputada en el Stade de la Tuiliere.

El conjunto dirigido por Álvaro López tuvo que recurrir a la épica de la tanda de penales tras un empate 1-1 que mantuvo la tensión hasta el último suspiro.

El encuentro comenzó con el guion esperado, un Madrid protagonista y un Brujas extremadamente ordenado. La recompensa para los merengues llegó gracias a las botas de Jacobo Ortega, quien firmó el 1-0 para adelantar a los suyos y desatar la euforia en el banquillo español.

Final dramático

Sin embargo, el conjunto belga no bajó los brazos y, en el minuto 64, Tobias Jensen aprovechó un desajuste defensivo para poner las tablas definitivas en el marcador. Pese a los intentos de ambos equipos por evitar la lotería de los penales, el cansancio y el respeto mutuo llevaron el desenlace a los once metros.

En la tanda de penales, emergió la figura de la tarde, Javi Navarro. El guardameta madridista dio una exhibición de reflejos y mentalidad al detener dos lanzamientos del Club Brujas, otorgando una ventaja definitiva a sus compañeros. La efectividad de los lanzadores blancos hizo el resto, sellando el triunfo y la consagración europea.

Segundo título histórico

Este trofeo supone un hito para las categorías inferiores del club, ya que es apenas la segunda Youth League en las vitrinas del Real Madrid. Para encontrar el precedente anterior hay que remontarse a la temporada 2019-20, cuando aquel equipo dirigido por Raúl González levantó el primer título de esta índole para la institución.

Con esta victoria, el Madrid reafirma la excelente salud de su cantera, demostrando que, incluso en tiempos de incertidumbre en el primer equipo, el futuro está más que asegurado en manos de esta generación de oro.