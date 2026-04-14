Lionel Messi y Telasco Segovia se quedan sin DT: Javier Mascherano renunció al Inter Miami

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La jornada de este martes 14 de abril ya dejó noticias sobre la mesa, justamente con foco puesto en el Inter Miami, tras la reciente renuncia de Javier Mascherano como entrenador del campeón vigente de la MLS (Major League Soccer).

La entidad rosa lo compartió en sus plataformas digitales, en las que detallaron que el estratega decidió poner fin a su etapa como mandamás de ese banquillo, en el que conquistó la primera MLS en la historia del club.

"Un campeón que, junto con su cuerpo técnico, siempre formará parte de la familia de @InterMiamiCF y estará para siempre ligado a nuestra primera estrella", cita el texto de despedida.

¿Por qué renunció Javier Mascherano y quién asumirá el cargo?

Esta noticia tomó por sorpresa a más de uno, porque no se tenían rumores de un paso como tal. “Quiero que todos sepan que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador”, dijo el argentino, según el comunicado difundido por la institución.

El encargado de asumir las riendas del conjunto será Ángel Guillermo Hoyos, quien asumirá el cargo de entrenador del primer equipo para los próximos partidos.

Ahora mismo, el Inter Miami está en un curso positivo en cuando a su ubicación en la tabla de posiciones, en la que ocupa la tercera casilla de la Conferencia Este de la MLS con un registro 12 puntos, solo detrás de Nashville (16) y Chicago Fire (13).