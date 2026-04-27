Tormenta en el Bernabéu: El Real Madrid se fractura bajo el mando de Arbeloa

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La mística de las remontadas y la calma institucional han dado paso a un ambiente de inquietud palpable en las oficinas del Santiago Bernabéu. Con la temporada prácticamente sentenciada sin trofeos de relevancia en las vitrinas, el proyecto liderado por Álvaro Arbeloa está siendo sometido a un escrutinio feroz que va más allá de los resultados en el campo.

Un vestuario dividido: El apoyo de las estrellas vs. el bloque nacional

La cohesión del grupo, históricamente la mayor fortaleza del Madrid, muestra grietas evidentes. Por un lado, el sector de los pesos pesados internacionales, encabezado por Vinícius Júnior, ha salido en defensa del entrenador, intentando proyectar una imagen de unidad ante la prensa.

Sin embargo, fuentes cercanas al club confirman que existe un "desapego de larga data" entre Arbeloa y un núcleo crítico de jugadores españoles. Esta falta de sintonía ha generado un clima enrarecido en los entrenamientos, donde la comunicación parece haberse reducido al mínimo necesario, debilitando la estructura interna del equipo en los momentos más críticos del calendario.

El descontento de la cúpula: El dilema de "La Fábrica"

La directiva blanca no es ajena a este conflicto. En las últimas semanas, altos mandos de la jerarquía del club han expresado su malestar por la gestión de la plantilla. El principal punto de fricción es el uso constante de jugadores de la academia.

Aunque la promoción de jóvenes suele ser bien vista, en el club consideran que las convocatorias masivas de canteranos han:

Dificultado la dinámica del primer equipo: Alterando las jerarquías establecidas sin obtener resultados inmediatos.

Aumentado la fricción interna: Generando malestar entre los profesionales con más experiencia que se ven desplazados o señalados.

Para la directiva, estas decisiones de Arbeloa, lejos de ser una solución, han complicado la convivencia y han hecho que el equipo sea más vulnerable en el tramo final de la campaña.

Perspectivas de futuro: ¿Fin de ciclo?

Con el equipo fuera de la lucha por los grandes títulos, la sensación de "fin de ciclo" rodea al cuerpo técnico. La directiva ya evalúa si la erosión en la relación con el núcleo español y la cuestionable gestión de los recursos humanos son reparables o si, por el contrario, el Real Madrid necesita un nuevo timón para la temporada 2026-2027.

Por ahora, el club navega en aguas turbulentas, con un entrenador que parece haber perdido el respaldo de una parte esencial de su vestuario y que cuenta con un crédito cada vez más limitado en la planta noble del estadio.