Lionel Messi llegará a 100 partido con Inter Miami: Mira todos los récord que ya cumplió

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Hora de hablar de Lionel Messi. Sí, porque el argentino no se cansa de ser tendencia basado a sus nuevas conquistas, pese a sus 38 años de edad. Lo más cercano para esta leyenda está enmarcado en el próximo sábado 2 de mayo.

Este día está marcado en el calendario porque para esa jornada cumplirá su encuentro número 100 desde que viste los colores del Inter Miami en Estados Unidos. Y es una oportunidad de oro para repasar las increíbles estadísticas que ya ostenta el capitán del club.

De entrada, hay que apuntar que ya se convirtió en el máximo anotador en la historia de la franquicia (85), al mismo tiempo en el que también se erigió como el líder en asistencias (43).

Los dos datos anteriores son los que, por lo general, los seguidores más se sorprenden, pero es que el argentino no termina ahí su repaso de registros con el club.

¿Qué otros récord tiene Lionel Messi con el Inter Miami?

El periodista José Armando, acostumbrado en hacer cobertura en la MLS y de la propia carrera del campeón del mundo (en Qatar 2022), se encargó de recopilar todos esos datos y los compartió en su cuenta en la red social X (antes Twitter). El veterano jugador es:

Máximo anotador en todas las competencias en una temporada (43).

Más goles en una temporada de MLS (29).

Más goles en un partido (3) *empata con otros cuatro*.

Más tripletes en una competencia (2).

Más goles de tiro libre (8).

Más asistencias en todas las competencias en una temporada (25).

Más asistencias en la temporada regular de MLS (16).

Más asistencias en los playoffs de MLS (7).

Más asistencias en un partido (5).

Más contribuciones de gol en todas las competencias en una temporada (68).

Más contribuciones de gol en la temporada regular de MLS (45).

Más contribuciones de gol en los playoffs de MLS (13).

Más contribuciones de gol en un partido (6).

Y todo lo anterior en un periodo en el que se encargó de liderar a llevar a la institución a su primer título en la historia, la Leagues Cup en 2023, a solo meses de haber arribado en el equipo.

No obstante, con el liderazgo de Leo también se conquistó la primera edición de MLS en la historia del club, que se dio durante 2025, secundado por un grupo de jugadores en el figuraron Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

En este 2026 Lionel Messi ya tiene ocho goles en su cuenta en nueve compromisos, siendo principalmente en la MLS la mayor parte de esa cifra (7) y el restante en la Concachampions.