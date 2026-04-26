Xavi Hernández felicita a Flick y explica la razón por la que se fue del Barcelona

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En una reciente entrevista con el ex delantero Romario, Xavi Hernández rompió el silencio sobre su salida del banquillo del FC Barcelona y analizó el presente arrollador del equipo bajo el mando de Hansi Flick.

Lejos de guardar rencor, el técnico catalán sacó pecho por el trabajo realizado durante los dos años y medio que estuvo al frente del proyecto deportivo. Xavi subrayó que su gestión fue fundamental para rescatar a una institución que, según sus palabras, atravesaba su crisis más profunda.

"Estoy muy orgulloso, el club estaba en el peor momento de la historia. Conseguimos que el equipo compitiera y ganamos dos títulos. Dejamos un legado de jugadores jóvenes que ahora son la columna vertebral de este equipo. Entrenar fue mucho más difícil que jugar", aseguró.

¿Por qué salió del club?

Uno de los momentos más tensos de sus declaraciones llegó al hablar de su marcha y de su relación con la directiva de Joan Laporta. Xavi aclaró que, aunque el acuerdo para seguir estaba cerrado, factores externos precipitaron el final.

"Yo sentía que iba a continuar, así lo acordamos con Laporta, pero hubo un tema personal con una persona del club que no nos dejó seguir... Mi primer mensaje era que estaba ahí para ayudarles, no por mi ego", afirmó.

Reconocimiento a Hansi Flick

Finalmente, Hernández no escatimó en elogios para su sucesor. Aseguró que las bases sentadas durante su ciclo permitieron que el técnico alemán pudiera potenciar al máximo el rendimiento del grupo actual.

Según Xavi, el buen trabajo de Hansi Flick es la consecuencia natural de un proceso de reconstrucción que él mismo inició en medio de la tormenta. "Sentamos unas bases buenas que ahora Flick, con su buen trabajo, lo aprovecha".

Asimismo, manifestó que exigió "mucho al actual presidente del Barça cuando entré, después de ganar la Liga mi exigencia bajó y eso no me puede volver a pasar".