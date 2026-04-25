¡Quieren el trofeo! El Barcelona no perdona en el Coliseum

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El FC Barcelona dio un paso que parece definitivo hacia la conquista de LaLiga tras vencer con autoridad al Getafe por 0-2 en condición de visitante. El equipo dirigido por Hansi Flick no falló en una jornada clave y supo capitalizar el tropiezo del Real Madrid para consolidar un liderato que hoy parece inalcanzable.

Con un fútbol práctico y efectivo, los azulgranas lograron desactivar el rocoso planteamiento del conjunto azulón para llevarse tres puntos de oro que los dejan a las puertas del alirón.

El encuentro se mantuvo cerrado durante gran parte del trámite, pero la calidad individual de los culés terminó por inclinar la balanza en el Coliseum. Con goles de Fermín López y Marcus Rashford, ambos al contragolpe, consiguieron el triunfo.

A un paso de la gloria

Los resultados de este fin de semana han configurado un panorama inmejorable para la entidad catalana. Tras el empate del conjunto merengue en Sevilla, la situación en la tabla es muy favorable para los azulgranas.

El Barcelona estira la distancia a una cifra de doble dígito (11) sobre el Real Madrid, una brecha que, a falta de tan pocas jornadas, parece sentenciar la competición. Con esta diferencia, el equipo culé tiene la oportunidad matemática de llegar al enfrentamiento directo contra su eterno rival con el campeonato ya asegurado.

Por otro lado, más allá de los goles, volvieron a dejar la portería a cero, mostrando una madurez colectiva que no lograron repetir en la UEFA Champions League, donde fueron eliminados por el Atlético de Madrid.

El barcelonismo ya empieza a preparar los festejos, pues la regularidad evidenciada y la contundencia en plazas complicadas como Getafe hacen que el título de liga sea, más que una posibilidad, una realidad inminente.