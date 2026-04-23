Punto final al "Caso Neymar": El Tribunal Supremo ratifica la absolución al Barcelona

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El largo periplo judicial que ha mantenido en vilo al mundo del fútbol durante más de una década finalmente ha llegado a su fin. El Tribunal Supremo español ha ratificado de manera definitiva la absolución de Neymar Jr., así como de los exdirigentes del FC Barcelona, cerrando el capítulo del polémico traspaso del jugador desde el Santos FC en 2013.

Un fallo definitivo tras años de litigio

El Tribunal Supremo de España ha emitido una sentencia definitiva que confirma la inocencia de Neymar Jr., sus padres, y los expresidentes del FC Barcelona, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, frente a las acusaciones de corrupción y fraude. Esta resolución pone punto final a un proceso iniciado en 2015 por la firma de inversión brasileña DIS, que poseía el 40 % de los derechos deportivos del jugador durante su etapa formativa en el Santos FC.

DIS fundamentaba su demanda en la supuesta ocultación del valor real del traspaso, argumentando que el contrato de exclusividad firmado en 2011 entre el jugador y el club catalán fue un movimiento destinado a perjudicar sus intereses económicos. La firma buscaba recuperar 35 millones de euros que, según sostenía, le fueron arrebatados durante la operación.

La postura del Tribunal

Tras revisar la apelación presentada por DIS contra el veredicto inicial de 2022, el máximo tribunal español fue contundente en su rechazo. Los magistrados determinaron que la acusación carecía de fundamento probatorio:

«Los hechos probados han revelado la inconsistencia de la acusación. No hubo delito de corrupción en negocios ni fraude indebido por parte del jugador, sus representantes, ni el FC Barcelona», sentenció el comunicado oficial.

El tribunal aclaró, además, que la complejidad de la operación no respondió a un plan criminal, sino a una estrategia deportiva legítima del FC Barcelona. El club buscaba asegurar el fichaje de una de las mayores promesas del fútbol mundial antes de que clubes rivales pudieran interferir, lo que llevó a adelantar la operación.

Un laberinto de cifras y cargos retirados

La estructura del traspaso siempre fue el punto más controvertido. El FC Barcelona comunicó oficialmente que la operación costó 57,1 millones de euros:

40 millones fueron destinados a N&N, la empresa familiar que gestionaba la carrera de Neymar.

17,1 millones fueron pagados al Santos, de los cuales DIS recibió su parte proporcional (6,8 millones).

Aunque en fases tempranas del proceso la fiscalía había solicitado penas de hasta dos años de cárcel y multas millonarias para el futbolista, los cargos fueron retirados antes del juicio de 2022 al no encontrar pruebas de dolo. Esta decisión judicial se suma al cierre, ya producido en 2016, de otra vía judicial paralela por fraude fiscal, la cual el club resolvió mediante el pago de una multa de 5,5 millones de euros.

Con esta decisión del Supremo, Neymar —quien actualmente ha regresado a las filas del Santos— deja atrás un proceso que se convirtió en una sombra constante durante su carrera europea, permitiendo que la historia de su salto a Europa quede marcada por la resolución judicial que lo declara, finalmente, exento de responsabilidad penal.