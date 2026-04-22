LaLiga: Lamine Yamal enciende las alarmas en el selección de España por el tiempo de su lesión

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Entre suspenso y alegría se vivieron los minutos finales del primer tiempo entre FC Barcelona y Celta de Vigo, por la jornada 33 de LaLiga, ya que Lamine Yamal debió abandonar el terreno de juego, pero su situación también encendió las alarmas de la selección de España de cara al Mundial de 2026.

Y es que al minuto 38, el atacante español recortó hacia dentro del área y cayó al suelo ante el cruce de un defensor, lo que ocasionó un penalti para el conjunto catalán. Acto seguido, el propio Yamal ejecutó y transformó en el 1-0 para celebración de los presentes en el Camp Nou.

Sin embargo, el jugador no festejó la anotación tras tirarse al suelo y pedir el cambio. Fue entonces cuando el entrenador Hansi Flick lo reemplazó por Roony Bardghji antes de que finalizara la primera mitad.

A falta de 50 días del inicio de la Copa del Mundo y en la recta final de la temporada, Según el medio de comunicaicón COPE, los primeros diagnósticos de la lesión de Lamine Yamal indican una rotura en los isquiotibiales, lo cual lo dejaría fuera de lo que queda de la campaña y podría comprometer su debut en el Mundial.

El Barcelona en los próximos días anunciará de qué grado es la lesión de Yamal, que podría esatr de baja hasta unos tres meses. Recordemos que España debuta en la Copa del Mundo contra Cabo Verde en 15 de junio.