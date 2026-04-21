LaLiga: ¡Mbappé respira! Así quedó la tabla de goleadores con el tanto de Kylian

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La victoria del Real Madrid ante el Deportivo Alavés (2-1) este martes 21 de abril dejó varias cosas sobre el tintero en LaLiga. La primera de ellas es que mete presión al Barcelona, al recortar las distancias con la cima, y la segunda es que sirvió a Kylian Mbappé para respirar en lo más alto del apartado goleador.

El francés llevaba algunas jornadas en completa sequía en el torneo doméstico, que había permitido que otros delanteros se acercaran en la lucha por el 'Pichichi'.

Ahora, con la nueva diana a su cuenta, llegó a los 24 goles en el certamen español y pudo sacar un tanto más con su más cercano perseguidor, Vedat Muriqi, quien se quedó con 21 anotaciones, tras no poder anotar con su Mallorca en su partido ante el Valencia (1-1).

Mismo caso tiene el tercero en la tabla de este renglón, Ante Budimir, que no sumó encuentros con las redes contrarias y quedó con sus 19 dianas previas al partido contra el Bilbao.

Lamine Yamal quiere recortar distancia a Mbappé

Pareciera bastante lejos para lograrlo, pero aún quedan jornadas para que Lamine Yamal intente la heroica de subirse a lo más alto de la lista. Eso sí, tendría que encarar un cierre de temporada impresionante y que el francés no pueda firmar más goles.

El extremo culé volverá a la acción este miércoles cuando su Barcelona se mida al Celta de Vigo en el Spotify Camp Nou. Su registro goleador actualmente es de 15 tantos.

Detrás de Lamine en esta estadística de LaLiga está su compañero de equipo, Ferrán Torres, quien tiene 14 goles y también tiene opciones de ver minutos en la jornada, en una posición que comparte con Robert Lewandowski que suma 12 tantos.