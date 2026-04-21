LaLiga: Real Madrid 1 vs 0 Alavés | Se van al descanso
Real Madrid llega al duelo de LaLiga con la misión de recortar los nueve puntos de distancia con la cima
Martes, 21 de abril de 2026 a las 03:29 pm
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Los merengues reciben a un Deportivo Alavés, tras la eliminación de Champions League y su intención de no dejar extender la ventaja en puntos que le saca el FC Barcelona.
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