Sheinbaum minimiza el tiroteo y afirma que hay "todas las garantías" para el Mundial

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que existen “todas las garantías” de seguridad para los visitantes que acudirán al Mundial de Fútbol de 2026, del que el país será una de las sedes junto con Estados Unidos y Canadá, y afirmó que ya se trabaja con la FIFA en protocolos específicos para los partidos.



"Todas las garantías. Y hay un equipo de seguridad, un protocolo de seguridad para el mundial. Ayer estuve con FIFA", declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Las declaraciones de la mandataria ocurren un día después del ataque a tiros en la zona arqueológica de Teotihuacán, que dejó dos muertos, entre ellos una turista canadiense y el atacante, además de 13 personas extranjeras heridas.



En ese sentido, la gobernante mexicana sostuvo que el hecho fue aislado y no modifica las condiciones generales para recibir turismo internacional ni la organización del torneo.



Sheinbaum explicó que el Gobierno federal mantiene reuniones de coordinación con la jefa de Gobierno de Ciudad de México y posteriormente hará lo mismo con las autoridades de Nuevo León y Jalisco, estados que también albergarán encuentros mundialistas.



"Estamos analizando con la jefa de gobierno (Clara Brugada), después lo vamos a hacer con Monterrey y Guadalajara, con el gobernador de Jalisco (Pablo Lemus) y de Nuevo León (Samuel García), todos los temas relacionados con los partidos que se van a realizar”, dijo.



La presidenta destacó los avances en movilidad, accesos y mejora urbana en la capital mexicana, sede del partido inaugural en el Estadio Ciudad de México y añadió que, a partir de experiencias previas en eventos deportivos, ya se detectaron áreas de mejora en los accesos al estadio.



"Se encontró que, por ejemplo, tardaron mucho tiempo en entrar al estadio", señaló, al recordar algunas incidencias en el último partido de México contra Portugal, el pasado 28 de marzo.



Sheinbaum subrayó que la seguridad se trata de un trabajo de largo plazo que ya se venía realizando antes del incidente en Teotihuacán e insistió en que México sigue siendo un destino seguro para el turismo internacional.



"Es seguro estar en México, tanto que llegaron de enero a febrero 16 millones de personas. Visitantes extranjeros 16 millones", recordó.



Asimismo, señaló que el ataque del lunes obliga a reforzar la seguridad, especialmente en zonas turísticas y arqueológicas.



"El episodio de ayer nos llama la atención para fortalecer la seguridad, particularmente en sitios arqueológicos", concluyó.



México albergará 13 partidos del Mundial, incluido el de la inauguración el 11 de junio en el Estadio Azteca. EFE