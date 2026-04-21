Hansi Flick revela sus dos planes inmediatos sobre el FC Barcelona

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El FC Barcelona está en una etapa de renacimiento y en camino de sumar su segundo liga consecutiva. En este momento son líderes del torneo con 79 puntos, nueve más que el Real Madrid, y hay un nombre que ha podido liderar exitosamente el proyecto: Hansi Flick.

Justamente, el técnico alemán dio buenas noticias a la afición blaugrana, que desea que el estratega pueda permanecer en ese banquillo mucho más tiempo guiando a esa plantilla a más logros.

En esa dirección, el DT contentó a los seguidores azulgranas al revelar dos de sus deseos principales para lo que viene: ganar la Champions League con el club y ser el técnico que esté en los registros cuando se hable de la inauguración del nuevo Spotify Camp Nou.

“Hay dos cosas que me gustaría lograr en este Barça...Una, ganar la Champions. Es un sueño. Tenemos que tomar decisiones adecuadas en el mercado, no hacer tonterías. Creo que el equipo es joven y tenemos una buena estructura. Y lo segundo es ser el entrenador cuando el estadio esté acabado", dijo.

El pedido de Hansi Flick es claro

El cuadro culé tenía muchas ilusiones en sumar esta edición de la Liga de Campeones. Sin embargo, la eliminación en cuartos de final, a manos del Atlético de Madrid, echó por tierra esa misión esta vez.

Pese a esto, el técnico es optimista y sabe que aún sus dirigidos tienen cosas por lograr, tras la Supercopa de España en enero y tener la competición doméstica encaminada: "Después de quedar eliminados de la Champions, hay que centrarse en lo que queda. Si lo conseguimos, no estará mal”.

Al mismo tiempo, el estratega ratificó lo que ya viene apuntando desde hace tiempo: “Mi plan es renovar. Será la última etapa de mi carrera. Tengo muy buenas sensaciones y quiero renovar mi contrato, pero no es el momento de hablar de ello”.

“Para mí, cada temporada es un viaje. Tenemos un equipo joven y esta eliminación ha sido especialmente dura. Tenemos que mejorar en los próximos partidos; debe servirnos de motivación para pulir detalles y seguir creciendo. Estoy muy orgulloso de nuestro equipo. Ahora queremos ganar la Liga, algo que no está hecho pese al colchón de puntos. No será fácil, pero debemos jugar nuestro mejor fútbol, como hicimos contra el Atlético, y darlo todo por el club y la afición”, expresó.

Lo próximo para Hansi Flick es terminar con el título de LaLiga en las vitrinas del Barcelona, para luego sí enfocarse en el mercado de fichajes de verano, en el que los azulgranas estarían buscando un central, un extremo y un delantero centro.