Mundial 2026: Rafa Márquez asume el mando de la Selección México

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Rafael Márquez será nuevo entrenador de la Selección de México. Esto una vez que termine la participación del 'Tri' en el Mundial 2026. El ex jugador del FC Barcelona entre otros clubes será el encargado de guiar el fútbol del país en un movimiento que puede marcar una época.

Javier Aguirre actualmente es el director técnico de la Selección, pero la idea de la Federación siempre fue unirlo con un asistente joven. De esta manera tendría experiencia de primera mano con el mejor DT mexicano en un Mundial, para luego asumir el cargo con experiencia.

En esa línea, la FMF designó a Márquez como asistente del 'Vasco', para luego convertirlo en el seleccionador nacional. Un movimiento que podría incluso cambiar los cimientos del fútbol mexicano. Rafael, es un entrenador formado en la cantera del FC Barcelona con una filosofía clara.

Rafael Márquez y su filosofía de fútbol para México

La formación de Rafael Márquez en el FC Barcelona define tres pilares innegociables: posesión, paciencia y recuperación tras pérdida. Para el 'Káiser', el control del balón es la prioridad absoluta, buscando que la filosofía del Barca domine al rival mediante una tenencia sin peligro.

Bajo este esquema, la elaboración del juego exige una construcción estratégica donde cada pase tiene un propósito claro. La táctica de México bajo su mando prioriza la mejor jugada posible, sin importar el sector del ataque. Paciencia fundamental para desarticular defensas.

Finalmente, la fase defensiva se basará en la asfixia inmediata: si se pierde la pelota, la recuperación debe ser instantánea. Esta presión busca obligar al rival al error en su propia salida. Con Márquez, el 'Tri' adoptará un estilo asociativo, replicando el ADN europeo.

México: ¿Cuál es su grupo en el Mundial 2026?

México tiene una nueva oportunidad en su historia futbolera para avanzar en un Mundial. Jugará en casa sus tres juegos de fase de grupos, con enfrentamientos favorables. De hecho, podría alcanzar los cuartos de final, si logran afianzar su juego con el apoyo de su público.

México en el Grupo A: