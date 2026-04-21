Futuro de Ferrán Torres: ¿Renovación o destino lejos de Barcelona?

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Ferrán Torres fue uno de esas figuras que puso a soñar al fanático culé de una posible remontada en el Metropolitano ante Atlético de Madrid en el partido de vuelta de los Cuartos de final en la UEFA Champions League. Aunque no logró el objetivo, su tanto sirvió para consolidar su notable presentación en la vigente temporada con el club, que aún no termina de darle una permanencia de cara a las próximas ediciones.

A pesar de encontrarse en uno de los mejores momentos de su carrera, con un valor estimado de 50 millones de euros según Transfermarkt, y de haber igualado su mejor registro goleador de la temporada pasada con aún varios partidos por disputar, los azulgranas no han dado señales claras de querer renovarlo. Esto genera incertidumbre, especialmente considerando su rendimiento actual.

Desde dentro del club, las señales apuntan a que la renovación podría no llegar. Algunas fuentes indican que, al ser un fichaje impulsado por Mateu Alemany, el jugador nunca ha sido del todo valorado por la actual dirección deportiva liderada por Deco. El contexto se vuelve aún más llamativo ante la posible salida de Robert Lewandowski, lo que podría dejar a Ferran como principal referencia ofensiva, a la espera de un nuevo ‘9’.

¿Dónde irá a parar Ferrán Torres?

También se contempla la opción de que el Barça utilice a Ferran como pieza de intercambio en futuras negociaciones, como en una hipotética operación por Julián Álvarez. Sin embargo, el jugador se mantiene tranquilo, cómodo en el club donde pronto cumplirá cinco años y sin urgencia por definir su futuro.

Si el Barcelona no da el paso para renovarlo, será el español quien tome la decisión sobre su próximo destino. En la actual temporada, el atacante cuenta con 14 goles y una asistencias en 28 partidos en La Liga.