Barcelona acaricia La Liga, pero no podrá celebrarlo como de costumbre

Suscríbete a nuestros canales

Con nueve puntos de diferencia sobre su más cercano perseguidor, en este caso el Real Madrid, Barcelona tiene prácticamente sentenciado un nuevo título de La Liga en la presente temporada. A falta de siete jornadas por disputar, es cuestión de tiempo que los blaugranas alcen la corona doméstica.

tiene a su alcance revalidar el título de La Liga, pero esta vez la celebración sería diferente. Si el equipo logra coronarse, sus aficionados no podrán reunirse en la tradicional Fuente de Canaletas, lugar emblemático donde históricamente se festejan los éxitos azulgranas.

La razón principal son las obras de remodelación que se están llevando a cabo en La Rambla, lo que impide el acceso y la concentración de seguidores en ese punto. Ante esta situación, el club y el Ayuntamiento de Barcelona ya trabajan en encontrar una alternativa para que los aficionados puedan celebrar un posible campeonato, de acuerdo con la información de Diario Marca.

Barcelona busca opciones para celebrar La Liga

La intención es habilitar un espacio que garantice la seguridad y permita reunir a una gran cantidad de seguidores, manteniendo el ambiente festivo que caracteriza este tipo de celebraciones.

En lo deportivo, el equipo dirigido por Hansi Flick mantiene una ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid, cuando restan siete jornadas por disputarse. Aunque el título aún debe certificarse matemáticamente, el escenario es muy favorable para el Barça, lo que ha llevado a la ciudad a anticiparse y preparar posibles opciones para una celebración que podría adelantarse más de lo esperado.