Robert Lewandowski se deja querer por este club histórico de Italia

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El futuro de Robert Lewandowski no está nada claro en este momento y nadie pudiera asegurar si continuará vistiendo los colores del FC Barcelona de cara a la siguiente campaña.

Sobre todo, las informaciones más recientes en aparecer sobre el delantero polaco abren más el panorama de que su destino en lo sucesivo esté lejos del cuadro culé.

En Italia, específicamente 'La Gazzetta dello Sport', ha detallado que un grande de ese país inició movimientos fuertes por hacerse de los servicios de la leyenda azulgrana.

El medio informó que el representante de 'Lewy' tiene previsto viajar a Italia la próxima semana para reunirse con la Juventus, con un claro tema sobre la mesa: el futuro del futbolista.

La Juventus en gran posición para fichar a Robert Lewandowski

En ese país ven con mucha fuerza que este movimiento pueda darse con el jugador de 37 años de edad. Sobre todo, porque tienen gran confianza en que el polaco no continúe en el FC Barcelona para la próxima temporada.

Lo anterior, siempre según información de la 'La Gazzetta', explica el viaje de Pini Zahavi para verse con Damien Comolli, el CEO de la 'vecchia signora' y quien tiene la responsabilidad de confeccionar la plantilla de la entidad.

Hay que decir que Robert Lewandowski en un principio tenía todas las ganas de seguir en Barcelona, a pesar de su rol secundario, pero la oferta que puso el club azulgrana sobre la mesa fue a la baja y el jugador estaría esperando una mejora de esas condiciones.