Copa del Rey: ¿Qué venezolanos habían ganado este título en España?

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Juego de muchas emociones el que se disfrutó a través de la señal de Meridiano Televisión y que tuvo epicentro en el estadio de La Cartuja, Sevilla, en la gran final de la Copa del Rey 2025-25 entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.

El partido finalizó con la sorpresa y alegría del lado del cuadro vasco, tras la victoria en penales, luego de un luchado empate a dos tantos en los primeros 90 minutos y adicional prórroga.

No obstante, este encuentro también dejó un hecho histórico para Venezuela y sus representantes en la finalísima, justamente, porque Jon Aramburu y Yangel Herrera se convirtieron en los primeros venezolanos en poder conquistar una edición de Copa del Rey.

Incluso, ya se podían ufanar de ser los escritos en las páginas de la competición como la primera vez que dos criollos se metían a una gran final copera en España.

Copa del Rey: Venezuela estuvo cerca en el pasado

Estos dos criollo vinieron a romper una serie de intentos que se dieron en otras ediciones sin mucho éxito para el lado de los criollos.

El primero en intentarlo fue Alex Pereira con el Recreativo de Huelva en 2003, en un duelo decisivo que se terminaría llevando Mallorca.

Luego le tocó el turno a Fernando Amorebieta en dos oportunidades con el Athletic de Bilbao, en las ediciones de 2009 y 2012, que terminaron en manos del FC Barcelona.

El caso especial es el de Jeffrén Suárez con el FC Barcelona, que sí pudo levantar la edición de 2009, aunque la verdad es que no fue convocado por el entrenador Pep Guardiola ni para la final de 2009 ni para la de 2011.

El último en intentarlo fue Christian Santos con el Deportivo Alavés en 2017, en una final de Copa del Rey en la que caerían con el FC Barcelona.