Copa del Rey: La Real Sociedad de Yangel y Aramburu se proclaman campeones

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En una noche que quedará grabada en los libros de oro del fútbol español, la Real Sociedad se ha proclamado campeona de la Copa del Rey tras vencer al Atlético de Madrid en una tanda de penaltis agónica.

El encuentro, disputado en el Estadio de La Cartuja, terminó con un empate 2-2 tras los 120 minutos de juego, evidenciando una paridad absoluta entre ambos conjuntos.

Duelo de titanes desde el pitido inicial

El conjunto donostiarra golpeó primero y con contundencia. Apenas comenzado el encuentro, Ander Barrenetxea adelantó a la Real con un gol tempranero que desató la euforia en la grada txuri-urdin.

Sin embargo, la respuesta colchonera no se hizo esperar; Ademola Lookman devolvió la igualdad al marcador tras una brillante acción individual, devolviendo el equilibrio táctico al choque.

Antes de enfilar el túnel de vestuarios para el descanso, el capitán Mikel Oyarzabal asumió la responsabilidad desde los once metros.

Con una ejecución magistral tras un penalti señalado a favor de los realistas, puso el 2-1 provisional, dando una ventaja psicológica clave para la segunda mitad.

La segunda parte fue un ejercicio de resistencia para la Real Sociedad ante un Atlético que volcó sus naves al ataque. Cuando parecía que el título viajaría a San Sebastián sin escalas, apareció la figura de Julián Álvarez.

El delantero argentino, en una demostración de oportunismo, anotó el gol del empate en los últimos suspiros del tiempo reglamentario, forzando una prórroga donde el cansancio hizo mella en ambos planteles pero la intensidad no decayó.

La lotería de los penaltis

Tras un tiempo suplementario sin alteraciones en el marcador, el título se decidió desde el punto fatídico.

En la tanda de penaltis, la Real Sociedad mostró una efectividad impecable. La precisión de sus lanzadores y la solidez mental bajo los tres palos permitieron que los vascos alzarse con el trofeo, desatando una celebración que une a toda Guipúzcoa.