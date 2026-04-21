Real Madrid se acerca al Barcelona: ¿Cuántas Champions League juveniles tienen los merengues?

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El Real Madrid volvió a ser noticia este lunes 20 de abril, aunque no con su primer equipo, sino por la "Fábrica", la academia en la que se forma gran parte de sus futbolistas élites.

La institución merengue se llenó de jubilo en la jornada por volver a lo más alto del continente, pero con su representación Sub-19, una vez que se proclamaran campeones de la UEFA Youth League 2026.

El título europeo se lo ganaron ante el Club Brujas, en una final dramática disputada en el Stade de la Tuiliere y debió definirse en una tanda de penales con emociones desbordadas, después de 1-1 en el tiempo regular.

Los merengues golpearon primero en el partido, gracias a la aparición goleadora de Jacobo Ortega, quien se encontró con el 1-0. Posteriormente, el conjunto belga se rehízo en el cotejo y al minuto 64 consiguió la igualdad desde las botas de Tobias Jensen.

¿Cuántas Champions League juveniles tiene el Real Madrid?

Estas instancias tienen mucha más relevancia de la que a veces se le da en la opinión pública. Gran parte de estos jugadores que hacen vida en estos equipos son los que en unos años -o meses- podrían estar figurando en la élite del fútbol mundial.

De ahí, a que distintos clubes inviertan en estas categorías y en los éxitos que puedan conseguir, que hable bien de la formación que van encarrilando en la base y la preparación para luego asumir responsabilidades más grandes.

Para un conjunto merengue, acostumbrado a poner mucho dinero en los mercados de fichajes en grandes estrellas, puede ser una buena noticia que estas instancias estén dando resultados, porque les permitiría ahorrarse sumas de dinero en próximos traspasos.

Esta es la segunda Champions League juvenil que suma la institución a sus vitrinas, después de la que consiguieran en el año 2020. Con este se acercan a solo uno del FC Barcelona, que es el máximo ganador del torneo, con tres ediciones.