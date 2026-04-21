LaLiga: Javier Tebas promete este cambio en el VAR para la siguiente temporada

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Al presidente de LaLiga, Javier Tebas, le gusta salir de vez en cuando en los medios de comunicación y en cada oportunidad que lo hace deja anuncios importantes de destacar.

Pues bien, lo más reciente en voz del mandatario liguero tuvo como epicentro una jornada organizada por LaLiga sobre geopolítica y deporte en la sede del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden) en Madrid, en la que soltó una promesa que dejó sobre la mesa de cara a la venidera temporada de la competición doméstica.

El dirigente ha garantizado este mismo lunes 20 de abril cambios nada más y nada menos que sobre el fuera de juego automático. Y es que afirmó que se implementará la próxima temporada en los partidos de Primera y Segunda División.

Tebas apuntó tener toda su confianza para que el nuevo dispositivo esté disponible desde la primera jornada de la edición liguera 2026-27. "Ya está en marcha. Depende ya de cuestiones más tecnológicas, pero estará la temporada que viene y espero que desde la primera jornada", dijo.

¿Cuáles son los cambios a los que se refiere Javier Tebas?

De entrada, el anuncio parece no tener demasiada incidencia, pero la verdad es que sí tiene un cambio sustancial. Sobre todo, uno que se entiende cuando se conoce que la Liga usa actualmente un sistema semiautomático, es decir, que tiene parte de responsabilidad humana en el proceso.

Eso particularmente se da cuando el árbitro de VAR tiene la tarea de escoger el famoso y polémico 'frame' en el momento preciso que se produce el pase. Lo último ha generado un sinfín de polémicas en distintas jornadas y ha sido tema de discusión, que es lo que busca eliminar con este cambio.

Lo que se añade es que ahora -cuando se ponga en marcha- el sistema tenga la incorporación de un microchip dentro de la esférica, que pueda ser capaz de detectar con precisión el instante exacto en el que el jugador golpea la pelota. Esto sería cruzado con la posición de los jugadores involucrados en la acción, a través de las cámaras instaladas en los recintos españoles.

Finalmente, Javier Tebas no es la primera vez que se le ve tocando temas relacionados al arbitraje. De hecho, ha sido uno de los principales personajes en defender el trabajo del cuerpo de colegiados en España.