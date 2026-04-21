LaLiga: Así quedó la tabla de posiciones tras la victoria del Real Madrid

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El Real Madrid necesitaba una victoria para reencontrarse con alguna alegría en medio de días complicados, sobre todo después de la eliminación en Champions League a manos del Bayern Múnich. Justamente, este martes 21 de abril los merengues regresaron al triunfo y ante su gente, en el Estadio Santiago Bernabéu.

La oncena madridista ganó 2-1 su partido ante el Deportivo Alavés y recortó distancias con el FC Barcelona en la clasificación. Eso sí, los culés aún tienen que jugar su compromiso en la jornada y podrían devolver la brecha a nueve unidades.

Los de Álvaro Arbeloa llegaron a 73 puntos en el recorrido, mientras los azulgranas suman 79 unidades y jugarán este miércoles 22 de abril ante el Celta de Vigo, en el Estadio Spotify Camp Nou.

El podio sigue completado por el Villarreal (61), que jugará también el miércoles, seguido del Atlético de Madrid con 57 (por jugar) y el Betis, que si ganó este martes al Girona en Montivili (2-3).

LaLiga: ¿Cómo quedó la zona media y baja?

Después de lo clubes que juegan en la zona alta y que compiten por el título, el otro repaso siempre está en los equipos que luchan por un lugar a los cupos europeos.

Ahora mismo, la clasificación desde el sexto lugar está de la siguiente manera: Celta de Vigo (44 - por jugar), Real Sociedad (42 - por jugar), Getafe (41 - por jugar), Bilbao (41), Osasuna (39), Girona (38), Espanyol (38 - por jugar), Valencia (36), Mallorca (35), Rayo Vallecano (35 - por jugar) Sevilla (34 - por jugar) y Alavés (33).

Ahora bien, ya en la zona roja, que marca la pérdida de la categoría en LaLiga, se encuentran el Elche (32 - por jugar), Levante (29 - por jugar) y Real Oviedo (27 - por jugar).