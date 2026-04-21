Antiguo campeón de Premier League se hunde y desciende a tercera división

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Día histórico para el fútbol inglés. El 2 de mayo de 2016, el Leicester City escribió una de las páginas más sorprendentes en la historia del fútbol mundial, al coronarse campeón de la Premier League contra todo pronóstico, en lo que se recuerda como una de las más grandes hazañas en la historia del deporte.

Hoy, 21 de abril de 2026, a días de que se cumpla una década de aquel increíble logro, el Leicester City ha consumado su descenso a la Football League 1, tercera división en la estructura del fútbol inglés, luego de empatar en casa 2-2 ante el Hull City, para así concretar un colapso realmente imposible de creer.

Leicester City, del cielo al infierno

La campaña 2025/26 del Leicester ha sido realmente una para olvidar en todos los sentidos. Los "Zorros" recibieron una sanción de seis puntos menos por haber roto las normas financieras del fútbol inglés. Ante esto, el equipo se vio duramente golpeado y relegado a la zona de descenso, de donde no pudieron salir en ningún momento.

A pesar de contar con una de las plantillas más interesantes en lo que a nombres se refiere, nunca pudieron estar a la altura de lo que debían mostrar, encadenando constantemente resultados negativos que los terminaron eviando al tercer escalón.

Esta será tan solo la segunda vez en 142 años de historia que el Leicester City jugará en la tercera división del fútbol inglés, categoría en la que jugaron en la campaña 2008/09. Un durísimo golpe al hígado para un equipo que parecía empezar a acostumbrarse al éxito.