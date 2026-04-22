Florentino Pérez tendría una decisión sobre permanencia de Vinícius Jr.

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Por segunda temporada consecutiva, Real Madrid se irá con las manos vacías luego de tener escazas probabilidades de conquistar La Liga con seis puntos de desventaja ante el Barcelona. Además del entrenador, jugadores como Kylian Mbappé o Vinícius Jr., principales referentes del club, destacan entre los principales responsables de la decepcionante presentación del club.

Tras la eliminación ante el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones, los merengues han comenzado a enfocar su mirada en la temporada 2026-27. Aunque la competición local sigue matemáticamente abierta, la mencionado distancia de unidades respecto a los culés, que además tiene un compromiso en casa ante el RC Celta de Vigo, hace que dentro del club blanco vean muy remotas sus opciones de conquistar el título, salvo un colapso inesperado del conjunto azulgrana.

En medio de este contexto, todas las miradas apuntan a Florentino Pérez, quien ha intensificado contactos y reuniones tanto dentro como fuera del club. El presidente reconoce dos errores clave en la presente campaña: la apuesta por Xabi Alonso y la decisión de acelerar la llegada de Álvaro Arbeloa al primer equipo. Estas autocríticas forman parte de un proceso de reflexión con vistas a reestructurar el proyecto deportivo.

Todo en calma entre Florentino Pérez y Vinícius Jr.

Otro de los nombres recurrentes en esas conversaciones ha sido el de Vinícius Jr.. Ante las críticas y exigencias hacia el brasileño, Florentino ha sido claro al asumir personalmente la gestión del caso, destacando que el jugador es patrimonio del club tanto en el presente como en el futuro.

Su renovación está en camino, y cualquier ajuste en el equipo pasa por mantener a Vinícius cómodo en Madrid, respaldado además por la estrecha relación que ambos han construido, especialmente tras el apoyo del presidente frente a los episodios de racismo que ha denunciado el futbolista.